Льовочкін вважає проблеми Тимошенко проблемами Тимошенко

Глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН рішуче заперечує звинувачення Юлії ТИМОШЕНКО про його причетність до створення перешкод для участі партії "Батьківщина" у місцевих виборах. Таку думку він висловив під час зустрічі з журналістами в АП.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами С.ЛЬОВОЧКІНА, це виключно наслідок внутрішніх конфліктів у партії та "конкуренції за місце в списках".

Як сказав глава АП, "є чотири зони конфлікту - Луганськ, Львів, Київ та Київська область, де йде боротьба за керівництво місцевими осередками". " Всі ці люди входять до фракції БЮТ, ніхто їх не виключав, тому це - виключно внутрішній конфлікт, і влада не має і не буде мати відношення до цього конфлікту", - заявив С.ЛЬОВОЧКІН.

Коментуючи повідомлення про те, що у Львівській області управління юстиції створюють штучні перепони для осередків "Батьківщини", стаючи "політичною жандармерією", С.ЛЬОВОЧКІН повідомив, що йому нічого невідомо про такі випадки. Він запропонував журналістам, якщо вони володітимуть такою інформацією, письмово повідомляти про це Адміністрацію Президента і запевнив, що в разі підтвердження сигналів, до тих, хто перешкоджає демократичному проведенню виборів, вживатимуться найжорсткіші заходи.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня лідер «Батьківщини» Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що її партія фактично позбавлена можливості брати участь у місцевих виборах вже у чотирьох областях. «Ми не будемо брати участь, якщо не буде виправлена ситуація, в Харківській, Київській, Львівській і Луганській областях», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що в цих областях відбулася зміна керівників обласних організацій партії, однак органи юстиції не беруть до відома інформацію про зміну керівників.

7 вересня Головне управління юстиції в Харківській області повідомило, що зареєструвало колишнього голову облдержадміністрації Арсена АВАКОВА головою Харківської обласної організації Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина».