ВР відклала «розправу» над Терьохіним

Верховна Рада України перенесла розгляд питання про відкликання Сергія ТЕРЬОХІНА з посади голови Комітету з питань податкової та митної політики.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 244 народних депутати з 423, зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначив головуючий на засіданні перший віце-спікер парламенту Адам МАРТИНЮК, розгляд цього питання переноситься у зв`язку з необхідністю провести додаткові консультації.

Рішення про перенесення розгляду питання про відкликання С.ТЕРЬОХІНА з посади голови підтримали в основному члени коаліції, оскільки члени фракції «БЮТ-Батьківщина» в цей час блокували трибуну ВР.