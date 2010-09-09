ВР відклала «розправу» над Терьохіним
11:21, 09 вересня 2010Політика
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Голосувала переважно коаліція
Верховна Рада України перенесла розгляд питання про відкликання Сергія ТЕРЬОХІНА з посади голови Комітету з питань податкової та митної політики.
Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 244 народних депутати з 423, зареєстрованих у сесійній залі.
Як зазначив головуючий на засіданні перший віце-спікер парламенту Адам МАРТИНЮК, розгляд цього питання переноситься у зв`язку з необхідністю провести додаткові консультації.
Рішення про перенесення розгляду питання про відкликання С.ТЕРЬОХІНА з посади голови підтримали в основному члени коаліції, оскільки члени фракції «БЮТ-Батьківщина» в цей час блокували трибуну ВР.
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