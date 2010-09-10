Прокуратура дала санкцію на арешт голови БЮТ у Черкасах

Прокуратура Черкаської області видала санкцію на затримання голови Черкаської обласної організації партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», голови фракції БЮТ у Черкаській обласній раді Анатолія БОНДАРЕНКА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ, підкресливши, що це є продовженням брутальних репресій влади проти представників опозиції.

“Сьогодні як українському суспільству, так і міжнародній громадськості стає очевидним знищення владою основ демократії і перехід до авторитарних форм правління, за яких покаранню підлягає будь-яка незгода з правлячим режимом”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в БЮТ, голова Черкаської облорганізації «Батьківщина» неодноразово публічно виступав з критикою діючої влади. Саме після того, як на сесії облради більшість депутатів підтримала звернення А.БОНДАРЕНКА до Президента України, Кабміну та НКРЕ стосовно протиправного підвищення ціни на газ, прокуратура Черкаської області видала санкцію на його затримання, підкреслили в Блоці.

Партія «Батьківщина» переконана, що влада не випадково сьогодні “почала обирати своєю мішенню представників нашої опозиційної сили в регіонах”.

“Тотально втрачаючи довіру громадян по всій країні, ЯНУКОВИЧ спільно зі своїм оточенням кримінальними методами, здійснюваними руками прокуратури, СБУ і міліції, прагне залякати людей і змусити до покори в умовах, коли країна опинилася перед загрозою загальної бідності і злиденного існування”, - підкреслили в БЮТ.

Партія «Батьківщина» закликає владу негайно припинити репресії проти представників опозиції і нагадує - історія неодноразово доводила, що тоталітарні режими закінчуються дуже сумно для їх правителів.