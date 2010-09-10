Тарасюк: ПР розгорнула кампанію тиску на держслужбовців

Лідер Народного руху України, голова Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції Борис ТАРАСЮК вимагає від генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА відреагувати на факти втручання виконавчої влади Недригайлівського району Сумської області у виборчий процес на місцевих виборах.

Про це йдеться у депутатському зверненні лідера НРУ, повідомили УНІАН у прес-центрі партії.

У документі наводиться інформація від громади Недригайлівського району Сумщини щодо загрозливої ситуації, яка склалася в районі напередодні проведення місцевих виборів.

Зокрема, зауважив у зверненні Б.ТАРАСЮК, «наголошується на наступних фактах, які можуть свідчити про підготовку місцевої виконавчої влади до перешкоджання здійсненню виборцями району своїх виборчих прав на місцевих виборах:

- проведення анкетування державних службовців, працівників відділів Недригайлівської райдержадміністрації та директорів шкіл з приводу належності їх до тієї чи іншої політичної сили та щодо їх симпатій на попередніх виборах Президента України;

- проведення співбесід з керівниками підприємств, організацій та установ району, на яких наполегливо пропонується стати членом Партії регіонів в обмін на подальше перебування на посаді;

- здійснення тиску на сільських та селищних голів району з вимогою вступати до Партії регіонів та балотуватися на місцевих виборах від цієї політичної сили;

- в селі Козельне Недригайлівського району у робочий час в приміщенні сільської ради були проведені партійні збори місцевого осередку Партії регіонів за участю голови Недригайлівської районної державної адміністрації О.КОРЕНЕВА».

Народний депутат звернувся до генпрокурора із вимогою перевірити вище наведенні факти та, за наявності підстав, вжити дієвих заходів прокурорського реагування з метою забезпечення вільного волевиявлення мешканців Недригайлівського району Сумської області на місцевих виборах 31 жовтня та запобігання випадків втручання виконавчої влади у виборчий процес.