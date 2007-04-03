Ківалов розривається між розумними і красивими

Народний депутат від Партії регіонів Сергій КІВАЛОВ ще не визначився зі своїм подальшим місцем роботи - чи далі працюватиме народним депутатом, чи обійме посаду голови Центральної виборчої комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам у Верховній Раді.

С.КІВАЛОВ зазначив, що ще не визначився щодо цього питання, додавши, що він має 20 днів для того, аби вирішитися.

Також С.КІВАЛОВ сказав, що з Ярославом ДАВИДОВИЧЕМ ще не спілкувався, оскільки зранку був у Верховній Раді.

На запитання, як він збирається ділити кабінет у ЦВК з Я.ДАВИДОВИЧЕМ, С.КІВАЛОВ відповів, що не має чого ділити, це кабінет голови ЦВК. При цьому він нагадав, що ремонт в цьому кабінеті робив саме він, однак все, що там є, не належить ані Я.ДАВИДОВИЧУ, ані йому, а є державним майном.

На уточнююче питання, яке місце роботи він все ж таки обере, С.КІВАЛОВ відповів: «Я думаю. Хай залишиться невеличка інтрига».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі на своєму позачерговому засіданні парламент, Указ про розпуск якого Президент підписав 2 квітня, припинив повноваження нинішнього Центрвиборчкому і відновив повноваження ЦВК, очолюваної Сергієм КІВАЛОВИМ. (Згідно з ч.21 ст.85 Конституції України, до повноважень ВР належить призначення на посади та звільнення з посад членів ЦВК за поданням Президента України – УНІАН).