Бойко відхрещується від РосУкрЕнерго

Міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО стверджує, що нині він не має жодного відношення до “РосУкрЕнерго”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час сьогоднішнього засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо рішення Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма, розслідування фактів корупційної діяльності ЗАТ "РосУкрЕнерго" і причетності до цього посадових осіб органів державної влади.

“Жодного відношення до “РосУкрЕнерго” у частині управління я не маю або корпоративної власності”, - сказав Ю.БОЙКО, відповідаючи на запитання голови ТСК ВР Романа ЗВАРИЧА щодо його можливої причетності до “РосУкрЕнерго”.

Р.ЗВАРИЧ після такої відповіді звернувся з проханням до Ю.БОЙКА надати комісії документ, який би підтверджував його слова. «Це зняло б дуже багато питань», - сказав Р.ЗВАРИЧ.

На це Ю.БОЙКО пообіцяв підняти відповідні документи, ще раз наголосивши, що він офіційно підтверджує свою непричетність до компанії “РосУкрЕнерго”.

У зв’язку з цим ТСК ВР доручила Р.ЗВАРИЧУ як голові комісії направити до Мінпаливенерго офіційний запит щодо документального підтвердження слів Ю.БОЙКА.