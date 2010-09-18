Огризко: має добиватися делімітації морського кордону

Україна не може відступати від своєї позиції щодо делімітації україно-російських кордонів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Нашої України», на цьому наголосив екс-міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО, коментуючи заяву чинного міністра закордонних справ Костянтина ГРИЩЕНКА про спільне використання Керченської протоки.

За його словами, у першу чергу наша держава має добиватися делімітації кордону в Азовському та Чорному морях.

В.ОГРИЗКО нагадав, що попереднє керівництво держави чітко стояло на позиції, що всі кордони мають проходити по кордонах, визначених ще за радянських часів.

«Виходячи з цієї очевидної істини, українська сторона пропонувала російській стороні укласти відповідні угоди про проведення делімітації кордону як на суші, так і на морі», - підкреслив В.ОРГИЗКО.

Він наголосив, що тоді величезними зусиллями вдалось досягнути домовленостей щодо кордону по суходолу, інша ситуація складалась з делімітацією морського кордону, і зокрема, Керченської протоки. «Незважаючи на очевидні документальні підтвердження, російська сторона не бажала укладати з Україною угоду про делімітацію морського кордону згідно з документами радянських часів», - підкреслив екс-міністр.

В.ОГРИЗКО зауважив, що останні повідомлення з Москви про хід переговорів з цього приводу свідчать що позиція російської сторони залишається незмінною. «І вона хоче фактично через угоду забрати частину території України. Безумовно, жоден уряд на такі речі піти не може», - підкреслив він.

В.ОГРИЗКО нагадав, що попередня влада пропонувала укласти угоду, яка б передбачала забезпечення російській стороні реалізації економічних, екологічних, безпекових та інших інтересів.

«Те, що зараз пропонує нова українська влада, мені здається, іде дещо в іншому напрямку, оскільки спільне використання Керченської протоки є чимось новим у наших двосторонніх відносинах», - зауважив В.ОГРИЗКО.

Водночас, за його словами, більш детально можна буде коментувати можливі домовленості після детального ознайомлення з конкретними пропозиціями української сторони.