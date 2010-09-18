Леся Гонгадзе відмовилася від квартири, яку їй хотів купити Ахметов

Бізнесмен, народний депутат від Партії регіонів Рінат АХМЕТОВ готовий купити матері вбитого журналіста Георгія Гонгадзе Лесі ГОНГАДЗЕ квартиру.

Про це заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН повідомила в ефірі програми Шустер Live на ТРК “Україна”.

За її словами, Р.АХМЕТОВ висловив таку пропозицію, дізнавшись, що мати загиблого журналіста живе «в комунальній квартирі, де є спільний туалет і три п’яниці живуть».

Г.ГЕРМАН зазначила, що Р.АХМЕТОВ, «довідавшись від мене про таку страшну ситуацію в її житті, сказав: "Поїдьте до пані Лесі ГОНГАДЗЕ, нехай вона вибере собі найкращу квартиру у Львові, і я готовий сьогодні її купити". За її словами, вона передала Л.ГОНГАДЗЕ цю пропозицію, але та відмовилась. На думку Г.ГЕРМАН, Л.ГОНГАДЗЕ «дуже скромна людина, вона дуже скромна жінка і сказала, що це, мабуть буде не пасувати, коли я це візьму, бо таких бідних немолодих жінок в Україні дуже багато, і це буде несправедливо».

"Я думаю, що навіть без її волі, ми зробимо це. Рінат Леонідович АХМЕТОВ висловив таку добру волю - помогти матері", - сказала вона.

Г.ГЕРМАН також наголосила, що за ці роки ніхто не подумав, як вдова журналіста Мирослава ГОНГАДЗЕ сама виховує дітей.

«Я думаю, що ми повинні зібрати кошти і для навчання Гіїних дітей, бо я знаю, що Мирося там мало заробляє», - зазначила вона. За словами Г.ГЕРМАН, «її одного заробітку для дітей не вистачить».