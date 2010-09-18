Хорошковського знову хочуть викликати на килим, бо СБУ дуже агресивна

Бютівець Андрій Шкіль зареєстрував у парламенті проект постанови про заслуховування звіту Голови Служби безпеки України Хорошковського Валерія Івановича “щодо переслідування та агресії Служби безпеки України проти українських істориків Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів "Тюрма Лонцького" та інших дій спрямованих на приховання історичної правди від суспільства”.

Як зазначається на офіційному сайті Верховної Ради, документ наразі “передано на розгляд керівництву”.

Як повідомляв УНІАН, Руслана ЗАБІЛОГО, директора львівського музею музей «Тюрма на Лонцького», 8 вересня затримали у Києві працівники СБУ. Його звинуватили у тому, що він нібито хотів передати третім особам матеріали, що становлять державну таємницю. У Р.ЗАБІЛОГО вилучили персональний ноутбук та цифрові носії.

Також СБУ провела обшук у кабінетах працівників музею, де вилучила два ноутбуки, один жорсткий диск, паперові копії історичних документів, а також відеосвідчення дисидентів, записані дослідниками протягом 2009-2010 років.

9 вересня СБУ повідомила про порушення кримінальної справи за фактом готування до розголошення співробітником СБУ відомостей, що становлять державну таємницю.

Також у СБУ назвали абсурдними заяви про несанкціонований обшук в музеї «Тюрма на Лонцького». Зокрема, як підкреслюється в повідомленні, саме СБУ була ініціатором відкриття Меморіально-дослідницького комплексу пам’яті жертв окупаційних режимів. До цього часу музей перебуває на балансі СБУ, утримується за рахунок бюджету СБУ, його працівники, у тому числі його директор Р.ЗАБІЛИЙ, отримують зарплату в СБУ, зазначається у повідомленні. “Більше того, сама назва - Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» Служби безпеки України – підкреслює зазначене вище”, - наголосили в СБУ.

Як пояснили у відомстві, 13-14 вересня у приміщеннях УСБУ у Львівській області, в яких розташовані структурні підрозділи музею, у рамках розслідування кримінальної справи за фактом готування до розголошення співробітником СБУ відомостей, що становлять державну таємницю, було проведено огляд місця події.

В СБУ підкреслили, що кримінальну справу порушено не стосовно Р.ЗАБІЛОГО, а за фактом дій.