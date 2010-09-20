Литвин каже, що на Податковий кодекс у ВР паперу немає

Фракція Партії регіонів просить депутатів не зволікати з розглядом проекту Податкового кодексу після того, як він буде поданий до Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час погоджувальної ради заявив лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

Він запевнив, що фракція Партії регіонів налаштована, аби розгляд проекту Податкового кодексу відбувався за повною процедурою. У той же час, додав він, не можливо зволікати з його ухваленням, оскільки саме на базі нового Податкового кодексу має формуватися держбюджет-2011.

«Дуже хотілося б, аби ми в цьому році прийняли бюджет на наступний рік на початку грудня, аби в кінці грудня була можливість у місцевих рад ухвалити бюджети», - сказав він.

О.ЄФРЕМОВ наголосив, що проект Податкового кодексу, який буде внесений Кабміном, «відпрацьований, кваліфікований».

У свою чергу, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН зазначив, що при розгляді проекту Податкового кодексу більше потрібно віддавати уваги над його роботою в електронному вигляді. «У кожного є ноутбук, і кожен може читати цей документ. А Кабінет міністрів я просив би допомогти Верховній Раді, щоб зробили тираж (проекту Податкового кодексу), бо ми вже запаси паперу фактично витратили, той, який у нас є на цілий рік», - сказав В.ЛИТВИН.