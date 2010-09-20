Азаров попросив вибачення у Литвина

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН повідомив, що прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вибачився перед ним за різкі висловлювання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав на прес-конференції, відповідаючи на запитання щодо різкої критики М.АЗАРОВА на його адресу через висловлювання про необхідність відставки членів економічного блоку уряду, якщо парламент відмовиться ухвалити Податковий кодекс.

А.ЛИТВИН повідомив, що вчора мав розмову з М.АЗАРОВИМ, яку ініціював прем’єр.

«Ми порозумілися, і я прийняв його порозуміння у формі вибачення», - сказав голова ВР.

На уточнююче запитання журналістів, чи означає це, що фракція Блоку Литвине не виходитиме з коаліції, голова парламенту відповів, що вибачення прийняті. «Думаю, що цього достатньо», - додав він.

«Якби я рефлексував на все, що відбувається, то очевидно нічого не міг зробити у Верховній Раді України», - наголосив В.ЛИТВИН.

За його словами, емоції в роботі не потрібні, але при цьому додав, що без емоцій «не буває життя».