ПАРЄ на прохання Тимошенко надішле «десант» до України

Наступного тижня Україну відвідають співдоповідачі Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Юлії Тимошенко, про це сьогодні повідомив Президент ПАРЄ Мевлут ЧАВУШОГЛУ під час зустрічі з лідером партії «Батьківщина» Юлією ТИМОШЕНКО.

«Наші співдоповідачі відвідають Україну наступного тижня, а їх звіт щодо стану демократії в Україні буде заслуханий на сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи у жовтні», - сказав він.

Ю.ТИМОШЕНКО подякувала М.ЧАВУШОГЛУ за можливість розглянути українське питання під час сесії ПАРЄ і наголосила, що у цьому зв‘язку візит співдоповідачів асамблеї є надзвичайно важливим.

«Зараз політична ситуація в Україні корінним чином змінилася. Країна просувається напрямком авторитаризму», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона заявила, що в Україні спостерігаються такі загрозливі тенденції як: введення цензури, порушення прав людини, переслідування політичних опонентів та відсутність політичної конкуренції.

«Навіть протягом останніх тижнів ми маємо нові факти, які свідчать про значний регрес демократії в Україні. Це скандальне завершення справи Гонгадзе, позбавлення двох каналів частот та створення умов, в яких неможливо провести чесні вибори», - додала лідер «Батьківщини».

«Для того, щоб наша країна стала членом ЄС та повернулася на демократичний шлях, народу України потрібно, щоб доповідь моніторингового комітету була адекватною сьогоднішнім реаліям», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

У свою чергу М.ЧАВУШОГЛУ підкреслив, що думка української опозиції щодо нагальних проблем країни є важливою для ПАРЄ та запропонував Ю.ТИМОШЕНКО зустрітися з співдоповідачами Моніторингового комітету ПАРЄ наступного тижня.