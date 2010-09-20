Міністр Сінгапуру дав пораду Азарову - той обіцяв виконувати

Уряд України у 2011 році відправить на навчання у провідні вищі навчальні заклади світу більше 300 студентів.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив сьогодні під час зустрічі з міністром-ментором Республіки Сінгапур ЛІ Куан Ю.

«У 2007 році, під час мого офіційного візиту в Сінгапур, Ви порадили мені якомога більше молоді відправляти на навчання у західні країни. Я виконуватиму Вашу пораду. Уже в наступному році ми більше 300 чоловік відправимо на навчання в провідні західні вузи», - зазначив М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що в даний час фінансові можливості держави дозволяють навчати за кордоном лише 300 осіб. «Але з кожним роком ми поступово збільшуватимемо їх кількість», - зазначив прем`єр-міністр.

М.АЗАРОВ додав, що наявність достатньої кількості фахівців, які володіють найсучаснішими технологіями в різних сферах життєдіяльності – обов’язкова умова успішних реформ.

У свою чергу ЛІ Куан Ю підкреслив, що українці є дуже освіченою нацією, тому необхідно використовувати цей потенціал. За його словами, уряду України необхідно створити такі умови для вітчизняних спеціалістів, які б стимулювали їх залишатися працювати саме у своїй державі, а не виїжджати за кордон чи залишатися там після навчання. ЛІ Куан Ю зазначив, що свого часу Сінгапур втратив досить багато своїх спеціалістів, які виїжджали на навчання у більш розвинені країни, оскільки там їм пропонували кращі умови для життя і самореалізації. «Але ми намагалися створити такий комплекс умов, який стимулює працювати вдома», - зауважив міністр-ментор Республіки Сінгапур.