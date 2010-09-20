Льовочкін: Янукович готовий зустрічатися з Тимошенко

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ готовий до зустрічі з опозицією. Про це сказав глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН на зустрічі з журналістами в АП.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, Президент неодноразово заявляв, що готовий зустрітися з опозицією для обговорення ситуації в країні, і ці заяви можуть бути реалізовані найближчим часом.

“Такі зустрічі, безумовно, потрібні, головне, - аби країна йшла вперед”, - передав позицію Президента С.ЛЬОВОЧКІН.

Зокрема, він не виключає, що вже найближчим часом відбудеться зустріч В.ЯНУКОВИЧА з Юлією ТИМОШЕНКО.

“Опозиція може працювати на державу”, - сказав С.ЛЬВОЧКІН, додавши, що для цього можна використовувати “не лише шашки та яйця”.