Івченко таки відмовився очолювати КУН

Голова Конгресу українських націоналістів Олексій ІВЧЕНКО склав із себе повноваження лідера партії і підтвердив свою відмову від посади після того, як з’їзд (Збір) КУН обрав його головою без його згоди. У письмовому зверненні О.ІВЧЕНКА до КУН, переданому УНІАН, він висловлює вдячність однопартійцям за те, що вчетверте обрали його головою партії.

“Водночас, – ідеться у зверненні, – я підтверджую відмову, яку висловив на Зборі, надалі очолювати КУН”. Підкресливши, що залишається членом КУН, О.ІВЧЕНКО, зазначив: “Я переконаний, що до керівництва Конгресом мають прийти молоді патріотичні люди, котрі в ногу з часом розвиватимуть та модернізуватимуть партію і братимуть активну участь у реальному, без політиканства, об’єднавчому процесі національно-патріотичних сил”.

О.ІВЧЕНКО також закликав голів “інших національно-патріотичних сил не триматись за свої посади, як за останній форпост власних, часто нездорових амбіцій”. “Йдучи сьогодні з посади голови Конгресу, я хочу власним прикладом спростувати вислів “де два українці – там три гетьмани”, – ідеться у зверненні. – Я щиро вірю, що якщо усі лідери патріотичних партій відмовляться від вождізму, усвідомлять відповідальність перед державою і суспільством, лише тоді стане можливим об’єднання національно-патріотичних сил”.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня звітно-виборчий з’їзд Конгресу українських націоналістів повторно обрав О.ІВЧЕНКА головою КУН, хоча той заявив, що складає з себе повноваження. Заявивши про складення з себе повноважень, О.ІВЧЕНКО залишив з’їзд. Проте у його відсутність з’їзд обрав його двома третинами голосів.