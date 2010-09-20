Фракція "БЮТ-Батьківщина" виключила зі свого складу 28 депутатів

Фракція "БЮТ-Батьківщина" виключила зі свого складу 28 народних депутатів.

Як повідомило УНІАН джерело у фракції "БЮТ-Батьківщина", відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні фракції.

Зокрема, зі складу фракції були виключені 23 народні депутати, які офіційно заявили про своє входження до складу коаліції. Крім того, були виключені депутати Валерій ПИСАРЕНКО, Володимир ПИЛИПЕНКО і Святослав ОЛІЙНИК, які входять до так званої "групи Портнова" (Андрій ПОРТНОВ – заступник глави Адміністрації Президента, колишній депутат від БЮТ - УНІАН).

Також зі складу "БЮТ-Батьківщини" виключені народні депутати Ігор ВОРОТНЮК і Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО. Водночас джерело не назвало причини виключення із фракції двох останніх нардепів.