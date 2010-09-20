"БЮТ-Батьківщина" змінила керівництво парламентської фракції

Фракція "БЮТ-Батьківщина" у Верховній Раді оновила своє керівництво.

Як повідомило УНІАН джерело у фракції "БЮТ-Батьківщина", відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні фракції.

Зокрема, було ухвалене рішення, що до керівного складу фракції входитимуть 7 осіб.

За інформацією співрозмовника агентства, рішення було ухвалене у зв’язку "з організаційними змінами". Основою формування керівництва став принцип несумісництва посад у ВР і у керівництві фракції.

Також був дотриманий принцип представництва у керівництві "БЮТ-Батьківщини" кожної політичної сили, що входить до блоку.

Отже, зараз лідер фракції – Іван КИРИЛЕНКО, його перший заступник - Андрій КОЖЕМ’ЯКІН. Заступники - Олена ШУСТІК (УСДП), Сергій СОБОЛЄВ (ПРП), Андрій ШКІЛЬ.

Обрано також двох нових заступників голови фракції: Юрія ОДАРЧЕНКА і Сергія САСА.

Народні депутати Микола ТОМЕНКО (заступник Голови ВР), Олександр АБДУЛІН і Ярослав ФЕДОРЧУК (члени виконкому БЮТ), Олег БІЛОРУС (голова комітету ВР із закордонних справ) більше не обійматимуть посад заступників лідерів фракції.