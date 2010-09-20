Угода про асоціацію з ЄС може бути підписана до кінця року

Угода про асоціацію між Євросоюзом та Україною може бути підписана вже до кінця цього року. Таку думку висловив глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН сьогодні в АП під час зустрічі з журналістами.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, за словами чиновника, це може відбутись на саміті Україна-ЄС в листопаді.

“Є всі підстави для цього”, - сказав С.ЛЬОВОЧКІН, додавши, що “деталі опрацьовуються”.

За його словами, це буде стратегічний універсальний документ, в якому буде чітко вказано параметри співпраці, а вже після цього сторони продовжать опрацьовувати проблемні питання, що стосуються візового режиму та зони вільної торгівлі, з тим, щоб досягнути остаточних домовленостей.

Як повідомляв УНІАН, в Брюсселі 15 вересня пройшло пленарне засідання в рамках шістнадцятого раунду переговорів між Україною та Європейським Союзом щодо укладення Угоди про асоціацію. Сторони продовжили обговорення неузгоджених положень розділів Угоди стосовно преамбули, політичного діалогу, юстиції, свободи і безпеки, а також інституційних, загальних та прикінцевих положень. Сторони також обговорили перспективи впровадження Програми всеохоплюючої інституційної розбудови.

Досягнуто домовленості провести наступне пленарне засідання у рамках 17-го раунду переговорів у листопаді 2010 року в Києві.