У БЮТ запевняють, що Турчинов не винен, і кивають на людей Литвина

У БЮТ заявляють, що Контрольно-ревізійне управління необґрунтовано звинувачує одного з лідерів партії «Батьківщина», колишнього першого віце-прем`єр-міністра Олександра ТУРЧИНОВА у причетності до проблем Державного комітету з державного матеріального резерву.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві БЮТ.

“Паралельно з викликами на допити до СБУ, Контрольно-ревізійне управління заходилося необґрунтовано звинувачувати його у нібито причетності до проблем Державного комітету з державного матеріального резерву», - зазначають у БЮТ.

У зв’язку з цим прес-служба БЮТ заявляє, що як перший віце-прем`єр-міністр, О.ТУРЧИНОВ за посадою координував роботу міністрів-членів уряду і ніколи не керував діяльністю Держкомрезерву.

“І навіть якби хотів, то не міг би того робити, – цей комітет напряму взагалі не підпорядкований Кабміну», - наголошують у БЮТ.

Крім того, у блоці зазначають, що керівники Держкомрезерву за цього та попереднього уряду призначалися за кадровою квотою Блоку Литвина, який нині є учасником чинної правлячої коаліції.

“Якщо всередині нинішньої влади розгортається війна за посади, не слід списувати цю проблему на опозицію”, - наголошують в БЮТ.

У партії вважають, що “безперервний потік звинувачень на адресу лідерів опозиції покликаний приховати брехню та некомпетентність команди ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА та відволікти громадян від економічних та соціальних проблем, які щодня стають все більш очевидними”.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня газета «Дело» з посиланням на джерело у Генеральній прокуратурі повідомила, що О.ТУРЧИНОВА можуть притягнути до відповідальності за спробу продати через Держкомрезерв велику кількість газу за заниженою ціною.

За даними джерела, Генпрокуратура порушила кримінальну справу за фактом незаконного продажу Держкомрезервом природного газу приватним структурам. В результаті спільних перевірок прокуратури і Служби безпеки України було виявлено значні фінансові зловживання при спробі продати 1,3 млрд. куб. м газу за заниженою ціною - 500 грн. за 1 тис. куб. м.

У липні Генпрокуратура повідомила, що опротестувала розпорядження Держрезерву. Тепер Генпрокуратура планує притягнути до відповідальності всіх, хто давав дозвіл на купівлю газу за заниженою ціною, писала газета.