Регіонал обіцяє клопотати про відставку Табачника

Депутат від Партії регіонів Петро Писарчук буде ініціювати перед коаліцією питання зняття Дмитра Табачника з посади міністра освіти.

Про це він заявив агентству ЗІК, коментуючи публікацію міністра під назвою "Духовна капітуляція націоналістів".

"Табачник не має повноважень від З`їзду або Політради Партії регіонів бути її ідеологом. Тому чергові злісні випади цього товариша на адресу галичан були б його приватною справою, якби він не обіймав високу державну посаду", - вважає Писарчук.

За його словами, далеко не всі галичани підтримують ідеологію Тягнибока або Андруховича, але в одному вони єдині - у неприйнятті поглядів Табачника.

"Марно Дмитро Володимирович намагається підібрати аргументи для приниження Львова, адже його український дух не зломили протягом багатьох століть набагато потужніші колонізатори", - зазначив він.

"Не тільки стараннями "офісів донецьких, дніпропетровських, харківських, запорізьких, одеських, кримських та інших компаній" створювалася його історія, велич і краса", - заявив депутат.

"Я як народний депутат України буду ініціювати перед коаліцією питання зняття Табачника з займаної посади", - запевнив він.

За даними "Української правди", Писарчук швидше за все буде висунутий у кандидати мера Львова від Партії регіонів.