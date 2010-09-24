В Одесі для кортежу Азарова мили вулиці

Виступаючи на нараді в облдержадміністрації, яку проводив прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ, мер Одеси Едуард ГУРВІЦ заявив, що здивований критичною оцінкою глави уряду рівня впорядкування міста, зокрема стану вулиць Одеси.

«У місті виконані величезні об`єми робіт із реконструкції цілої низки магістральних вулиць і площ міста, - відзначив Одеський міський голова. - Зокрема, реконструйовані Приморський бульвар, Єкатерининська площа, Міський сад, вулиці Фонтанська, Успенська, Дегтярна і багато інших».

Скажу більше, - заявив мер Одеси, - вулиці Одеси, якими проїздив кортеж глави уряду, були абсолютні чисті. Їх навіть помили - було наведено повний порядок».

«За наслідками виконаних об`ємів робіт, - підкреслив Е.ГУРВІЦ, - Одеса об`єктивно удостоєна сертифікату якості».

«Тому я вважаю, - підсумував мер Одеси на зустрічі з журналістами, - що або прем`єр-міністра дезінформували, обдурили, або це була звичайна передвиборна акція Партії регіонів, в яку втягнутий глава уряду. Всупереч вимогам відповідного Указу Президента України, згідно з яким прем`єр-міністр не повинен у робочій поїздці ставати агітатором у передвиборній кампанії».