МВФ просять пильно слідкувати, на що піде їхній кредит Україні

Сьогодні о 12.00 ініціативна група громадян України передала до представництва Міжнародного валютного фонду у Києві звернення на адресу цієї світової організації щодо ризику використання кредитних коштів нинішньою українською владою.

Як передає кореспондент УНІАН, документ підписали майже 95 тисяч (94 731) жителів різних регіонів держави.

У зверненні висловлюється подяка за готовність МВФ прийти на допомогу Україні у складний час світової кризи. Разом з тим, його автори наголошують, що з моменту перемоги Віктора ЯНУКОВИЧА на президентських виборах в Україні зріс вплив олігархів, зокрема, газового лобі компанії “РосУкрЕнерго”.

“Беручи до уваги нещодавнє рішення Стокгольмського арбітражного суду, яке стало наслідком змови та корупційних зв`язків між компанією “РосУкрЕнерго” і НАК “Нафтогаз України”, хочемо попередити вас, що частина кредиту МВФ буде незаконно виплачена олігарху Дмитру ФІРТАШУ та його політичним партнерам від НАК “Нафтогаз України” як вартість 12,1 млрд. куб. м газу (5.4 млрд. дол.). Це поглибить фінансові дефіцити держави, зробить її неплатоспроможною та приведе до банкрутства державну компанію НАК “Нафтогаз України”, - йдеться у документі.

Також підписанти звернення підкреслили, що кошти МВФ може спіткати доля й інших бюджетних коштів, які використовуються для утримання роздутого апарату чиновників та на власні потреби високопосадовців. «На ремонт дороги, що веде до резиденції ЯНУКОВИЧА «Межигір`я», було витрачено близько 60 млн. грн., та на дороги до приватних дач оточення ЯНУКОВИЧА у Конча-Заспі більше 100 млн. грн. У той же час, на ремонт доріг у Києві на весь 2010 рік було виділено 69 млн. грн.», - зазначають вони.

«У країні суттєво погіршився інвестиційний клімат. Важкий економічний тягар влада намагається перекласти на плечі громадян», - звертають увагу МВФ ініціатори звернення.

Усе це доповнюється, підкреслили підписанти, ерозією демократії та встановленням авторитаризму в Україні: «Про це свідчать порушення Конституції та законів Президентом ЯНУКОВИЧЕМ і підвладним йому урядом, нехтування правами і свободами людей, переслідування опозиції та введення цензури, побиття та зникнення журналістів. Нещодавно зник, як і Георгій Гонгадзе, харківський журналіст Василь КЛИМЕНТЬЄВ, який у своїх публікаціях жорстко критикував чинну владу».

У зверненні висловлюється прохання до МВФ пильно слідкувати за тим, куди буде витрачатися перший транш кредиту, і продовжувати кредитування, виключно якщо буде встановлений контроль за витрачанням державних фінансів.

Крім того, МВФ закликали направити в Україну спеціальну контрольну групу для запобігання махінацій компанії “РосУкрЕнерго” з грошима НАК «Нафтогаз України», поставити перед урядом вимогу ухвалити закон, який унеможливить передачу державних коштів на рахунки “РосУкрЕнерго”, та вимагати проведення в Україні реальних системних реформ, а не лише декларацій.