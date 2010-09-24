Азаров хоче взяти в борг ще два мільярди доларів

Україна розраховує на активізацію співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку. Про це сьогодні під час зустрічі з делегацією ЄБРР зазначив прем’єр-міністр Микола Азаров.

«Для нас співробітництво з ЄБРР є перспективним і таким, яке може підтримати ріст нашої економіки», - наводить слова прем’єр-міністра департамент інформації та масових комунікацій Секретаріату КМУ. Також Азаров заявив, що зараз реалізується сім спільних проектів, і Україна розраховує на активізацію подальшої співпраці. Глава уряду поінформував, що Україна зараз проводить серйозне реформування податкової системи, спрямоване на зниження податкового тиску на бізнес, лібералізацію податкового законодавства. Уряд розраховує, що це стане стимулом для інвестиційного та інноваційного розвитку нашої країни.

«Всі визнають стабільність, яку створила нова влада в країні. Також ми підтримуємо ті важливі, політично сміливі, реформи, які нова влада почала реалізовувати», - сказав Директор ЄБРР від Європейської Комісії Вассілі Лелакіс. За його словами, ЄБРР і в подальшому підтримуватиме реформи, які проводить Україна. Зокрема, до кінця цього року Україна і ЄБРР мають намір підписати угоду про надання кредиту ЄБРР у розмірі два мільярди доларів США під суверенні гарантії Уряду на реалізацію енергетичних проектів та розбудову транспортної інфраструктури України в рамках підготовки до Євро-2012. «Загалом, як ЄБРР, так і міжнародні фінансові установи мобілізують зусилля, направлені на підтримку тих кроків, які здійснює Україна», - сказав він.

Директор ЄБРР від Європейської Комісії підкреслив, що Європейський банк реконструкції та розвитку продовжуватиме співробітництво з Україною та надаватиме всіляку підтримку для реалізації програми реформ. «У ЄБРР є можливість інвестувати в Україну щорічно приблизно мільярд. Ми готуємо ряд важливих проектів, які можуть бути реалізовані», - підсумував Вассілі Лелакіс.