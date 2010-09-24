Балога: телетрансляція з КС засвідчує непевність влади

Лідер партії “Єдиний Центр” Віктор БАЛОГА вважає, що телетрансляція судового процесу щодо скасування політичної реформи свідчить про сумніви влади у правочинності цієї ідеї.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з партійним активом Чернігівської області.

За словами В.БАЛОГИ, правляча політична сила, представники якої ініціювали розгляд Конституційним Судом правових аспектів політреформи 2004 року, усвідомлює юридичну сумнівність затіяної справи, тому вони пішли на безпрецедентний крок - трансляцію судового процесу у прямому ефірі державного телебачення.

Він звернув увагу, що усі попередні, не менш важливі для держави питання, судді розглядали у напівпорожній залі, без пильної уваги журналістів і телекамер. Здебільшого, ЗМІ запрошували лише на оголошення остаточних вердиктів КС.

«Мільйонам українців цією телетрансляцією хочуть нав’язати думку: цей процес вкрай необхідний, Конституційний Суд має виправити помилки минулого і повернути колишню повноту повноважень чинному Президенту. Очевидно, що у такий спосіб влада чинить тиск на суддів. Але так само ясно й інше: громадськість з екранів телевізорів бачить невпевненість влади у своїх діях», – зауважив лідер «Єдиного Центру».

На думку В.БАЛОГИ, посилювати президентську владу можна, але це треба робити у чіткій відповідності до духу й букви Основного Закону, наприклад, зібрати авторитетних правників, які б розробили проект нової редакції всіх розділів Конституції, винести її на широке громадське обговорення, остаточний варіант - на всеукраїнський референдум, а вже потім подавати узгоджений документ на затвердження парламенту.

У ході розмови однопартійці висловили лідеру “Єдиного Центру” занепокоєння з приводу дій правлячої партії, які порушують рівні умови для політичних сил у проведенні кампанії на місцевих виборах. В.БАЛОГА зазначив, що він добре обізнаний з такими проблемами, про які йому повідомляли під час кожної регіональної поїздки.

"Дивно, чому Президент, який усіляко декларує важливість проведення чесних, відкритих, демократичних виборів, крізь пальці дивиться на вольності Партії регіонів у областях. Він або непоінформований, або робить вигляд, що не в курсі того, що витворяють його представники в регіонах. Глава держави має бути як ніхто інший зацікавлений у тому, щоб світова спільнота визнала місцеві вибори 31 жовтня такими, що відбулися за міжнародними стандартами", - сказав лідер “Єдиного Центру”.