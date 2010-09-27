7–14 жовтня у Києві, 18–24 жовтня у Львові проходитиме виставка графіки з колекції Британської Ради “БАЧИТИ В КОЛЬОРІ” (Seeing in Colour). Організатори заходу - Британська Рада в Україні, Галерея «Боттега» та Центр міської історії м. Львів.

Виставка графіки презентуватиме твори 23 сучасних британських митців, включно з Деміеном Херстом, Едуардо Паолоцці та Патріком Колфілдом.

Журналісти запрошуються на прес-показ виставки в галереї «Боттега» 7 жовтня о 17:00. Акредитація обов’язкова – до 5 жовтня 2010 р. за адресою volodymyr.sheyko@britishcouncil.org.ua.

Твори не лише змусять Вас думати лимонно або кокетливо помаранчево, але й допоможуть дослідити історію кольору в мистецтві і повсякденному житті. Ви побачите, як художники справіку добували кольори з землі, каміння, крові, квіток і рослин, кори дерев та металів. Ви довідаєтесь, як людство взаємодіє з кольорами і описує себе через них, як колір може означати не лише пігмент для фарби, а й відображати культурні та світоглядні особливості.

Окрім різнобарвної експозиції, буде час і для яскравої бесіди з Емі Петтіфер, британською художницею, що отримала ступень магістра в одному з найвідоміших мистецьких шкіл Лондона – коледжі Голдсміт – та працювала з багатьма знаними молодими іменами британської столиці.

Понад 60 років Британська Рада збирає мистецькі твори для того, щоб експонувати за кордоном здобутки британських митців і дизайнерів. Колекція почалась у 1950-х роках із невеличкої збірки графіки, а на сьогодні зросла до більш як 8000 творів, що включають усі види медій і всі аспекти британського мистецтва і дизайну ХХ і ХХІ століть. У Колекції немає постійного експозиційного приміщення, тому її часто називають «Музеєм без стін».

Виставка буде відкрита для відвідувачів у Києві в галереї «Боттега» (вул. Михайлівська, 22б) 7–14 жовтня 2010 р., після чого переїде до Центру міської історії (м. Львів, вул. Богомольця, 6), де роботи виставлятимуться 18–24 жовтня. Зустрічі з Емі Петтіфайєр відбудуться 14 жовтня о 18:30 в галереї «Боттега» (Київ) та 17 жовтня о 16:00 в Центрі міської історії (Львів). Попередня реєстрація обов’язкова – за адресою arts@britishcouncil.org.ua.

Контактна інформація: Британська Рада Київ, вул. Сковороди 4/12 044 490 5600 www.britishcouncil.org.ua

Галерея Боттега Київ, Михайлівська 22Б 044 279 53 53 www.bottega-gallery.com