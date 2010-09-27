У Януковича, Азарова та Литвина хочуть забрати «зайвий» мільярд
Видатки на владу безпідставно збільшені?
Лише на останні три місяці цього року на утримання Президента, парламенту та Кабміну держбюджетом передбачено “зайвих” коштів більше, ніж мільярд гривень. Такого висновку дійшов нардеп Арсеній Яценюк, який зареєстрував у Верховній Раді законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» (щодо перерозподілу видатків державного бюджету з метою недопущення підняття цін і тарифів на житлово-комунальні послуги та спожиті у побуті природний газ і електроенергію, продукти харчування, послуги громадського транспорту (крім таксі)».
Зокрема нардеп пропонує забрати з видатків на утримання в четвертому кварталі 2010 року голови держави, ВР, Кабінету Міністрів та апарату центральних та місцевих органів виконавчої влади 1,09 млрд. грн., привівши їх до “фактично необхідних витрат”.
У пояснювальній записці до законопроекту Яценюк стверджує, що загалом у дербюджеті на поточний рік були “безпідставно збільшені видатки” на утримання державного апарату на суму 4,365 млрд. грн.
Мільярд, який має вивільнитися в результаті внесення змін до держбюджету, Яценюк пропонує перекинути на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (розподіливши їх між місцевими і обласними бюджетами). А також на компенсацію НАК «Нафтогаз України» різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізації суб`єктам господарювання на виробництво теплової енергії, яка споживається населенням.
Ще одним пунктом законопроекту нардеп пропонує “Заборонити у 2010 році підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги та спожиті у побуті природний газ і електроенергію, послуги громадського транспорту (крім таксі)”.