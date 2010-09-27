«Україна майбутнього» висунула свого кандидата у мери Дніпропетровська

Сьогодні політична партія «Україна майбутнього» офіційно висунула свого лідера, народного депутата України Святослава ОЛІЙНИКА кандидатом на посаду мера Дніпропетровська.

Таке рішення було прийнято на третіх позачергових зборах Дніпропетровської міської організації партії, повідомили УНІАН у прес-службі «України майбутнього». Кандидатура С,ОЛІЙНИКА була підтримана делегатами одностайно.

«Вдумайтеся, УМ усієї країни стартує в Дніпропетровську, хіба це не привід пишатися? – заявив під час зборів С.ОЛІЙНИК. – Ми вперше в історії нашої країни йдемо до людей і ведемо політичний процес з гуманістичною ідеєю. «Україна майбутнього» – гуманістична партія, в центрі її світогляду стоїть людина з великої букви, індивідуальність».

Кандидат у мери також заявив, що Дніпропетровську потрібний свідомий розум, який дасть змогу місту використовувати свій величезний потенціал на благо городян.

Нагадаємо, 2 вересня про висунення С.ОЛІЙНИКА в мери Дніпропетровська заявив голова міської організації партії «Україна майбутнього» Олексій ЗОСИМЕНКО.