Чого боїться Кучма

Колишній Президент України Леонід КУЧМА виступає за збереження парламентсько-президентської форми правління в державі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам у Сімферополі.

«Я був і залишаюся прихильником парламентсько-президентської моделі. А то, що комусь не вистачає повноваження - даруйте. Я боюся чого? А раптом колись Президентом за необмежених повноважень прийде людина просто неадекватна. Ми вже мали такий практичний приклад. Що тоді буде?», - сказав він.

«Обов`язково наша Конституція повинна закладати такі противаги, щоб жодна сила не відчувала себе недоторканною», - зазначив Л.КУЧМА.

Він підкреслив, що саме парламентсько-президентська модель - європейська модель, що дає підстави для цього.

Колишній Президент із жалем відзначив, що в Україні завжди після приходу до влади нова політсила «намагається переробити під себе все і вся». «Починаючи від законодавчих актів і (закінчуючи) «замахом», зокрема на Конституцію», - сказав Л.КУЧМА.

«Чому в Європі всі парламентсько-президентські форми правління? А нам знову назад повертай (президентську)... В Україні треба, щоб не в одному центрі все вирішувалося», - сказав екс-глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня Конституційний Суд України почав розгляд справи за конституційним поданням 252 народних депутатів про відповідність Конституції Закону «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року № 2222-IV, згідно з яким Україна стала парламентсько-президентською республікою. Як зазначав міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВІЧ, при ухваленні змін до Конституції в 2004 році не були дотримані відповідні норми законодавства. «При внесенні змін 2004 року не була дотримана процедура, визначена в Конституції з обов`язковим конституційним контролем щодо зміни кожної норми, пропонованої до Основного закону. Це й констатовано в висновку Кабінету міністрів», - резюмував О.ЛАВРИНОВИЧ.