Експерт вважає, що місцеві вибори загострять внутрішній конфлікт у ПР

Місцеві вибори 31 жовтня загострять очевидний конфлікт усередині Партії регіонів, - вважає директор політичних програм Центру політичного консалтингу Олег ПРОЦЕНКО. Таку думку він висловив в ефірі «Радіо Свобода».

Експерт наголосив, це будуть перші самостійні, не пов’язані з парламентськими, вибори за останній час. Родзинкою нинішньої кампанії, на думку О.ПРОЦЕНКА, стало те, що вона розпочалася одразу після зміни центральної влади в країні, до того ж у ній не бере участі Київ.

Водночас директор політичних програм ЦПК наголосив: «Попри всі технології і можливості Партії регіонів та інших політичних сил, загалом електоральна карта після місцевих виборів в Україні суттєво не зміниться. З’являться три категорії політ сил – переможці, переможені (відомі партії, які підтвердять свою нежиттєздатність), а також нові політичні фігури».

О.ПРОЦЕНКО впевнений, що мажоритарна система дасть змогу «освіжити кров політичного класу України». Найбільша проблема, за його словами, сьогодні полягає не в політичному розкладі після місцевих виборів, а в тому, що жоден з цих трьох категорій учасників політичного процесу не має конкретної стратегії розвитку країни хоча б до наступних виборів.

Також О.ПРОЦЕНКО звернув увагу на кризу всередині найбільших політичних сил.

«Обидва великих полюси – владний та опозиційний – використовують місцеві вибори як інструмент внутрішньої боротьби», - зазначив він, коментуючи масовий вихід членів партій із ПР та БЮТ.

Експерт вважає, що “жорстка селекція чи інші бізнес-підходи при складанні списків на виборах призведуть до формування величезного ешелону невдоволених”, зокрема Партією регіонів.

«Завдяки цьому вже очевидний внутрішній конфлікт у провладній політичній силі після виборів буде розростатися», - зазначив О.ПРОЦЕНКО.

«Перемога Партії регіонів стане кроком до авторитаризму в Україні, з іншого боку, місцеві вибори – це великий тест на профпридатність для опозиції», - підсумував експерт.