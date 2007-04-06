Ізраїль відмовив Ющенку у візиті, щоб не псувати відносини з Росією?

Ізраїль відхилив прохання Віктора Ющенка приїхати туди 5 травня якраз на День катастрофи, що відзначається там у пам`ять про загиблих євреїв у другій світовій війні.

Офіційно відмову у листі послу України Тімофеєву пояснили нестачею часу для підготовки візиту Ющенка та напруженим графіком виконувачки обов`язків президента Ізраїлю Далії Іцик. Як відомо, досі президент Кацав чекає на суд за завинуваченнями у згвалтуваннях. Проте ізраїльська газета "Маарів" наводить із своїх джерел дійсну причину відмови Ющенку. МЗС Ізраїлю дізналося, що Ющенко у промові на ізраїльський день Катастрофи хоче провести паралель між голокостом та Голодомором. Газета стверджує, що Ізраїль не хоче визнавати Голодомор геноцидом, щоб не псувати відносини з Росією.

5 канал