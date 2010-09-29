Партія "Громада" висунула в депутати Павла Лазаренка

Список кандидатів у депутати Дніпропетровської обласної ради від партії "Громада" очолив колишній прем’єр-міністр України Павло ЛАЗАРЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, таке рішення ухвалене на обласній партконференції.

№2 у списку “Громади” на виборах до облради затверджено рідного брата П.ЛАЗАРЕНКА, заступника голови Дніпропетровської облради Івана ЛАЗАРЕНКА.

П.ЛАЗАРЕНКО є чинним депутатом Дніпропетровської обласної ради від партії “Громада”.

Як відомо, П.ЛАЗАРЕНКО був засуджений у США за «відмивання» грошей і відбуває покарання у федеральній в`язниці Дубліну (штат Каліфорнія). За даними газети "Сегодня", він має вийти на свободу у січні 2012 року.