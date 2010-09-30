Нові київські чиновники відзвітували за 100 днів роботи

Влада Київа стає відкритішою для жителів міста, заявляє заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК.

Про це він сказав в ефірі «Київського форуму», присвяченого 100 дням роботи нової столичної влади.

Цей ефір став першим в історії «Київського форуму», коли на питання киян та гостей студії погодилися відповісти представники чинної київської влади. Під час ефіру заступники голови КМДА О.МАЗУРЧАК та Леонід НОВОХАТЬКО розповіли про проблеми, які їм залишило у спадок попереднє керівництво КМДА, та про плани щодо розвитку міста.

Так, О.МАЗУРЧАК зауважив, що передусім нові чиновники зіштовхнулися з розбалансованістю влади, некерованістю структурних підрозділів КМДА і численними фактами зловживань.

«Немає таких головних речей як Генеральний план забудови міста, Програми економічного розвитку тощо… Всі комунальні засоби масової інформації були готові до приватизації. Якби ми не прийшли або прийшли пізніше, вони були б приватизовані», - повідомив він.

За словами О.МАЗУРЧАКА, уже зараз на сесію Київради виноситься проект рішення про відміну приватизації більш як 300 об’єктів: «На сьогодні призупинено оформлення 2,5 тисяч земельних ділянок… Йде слідство, і по деяких питаннях уже відкрито кримінальні справи».

Серед результатів роботи протягом 100 днів столичні чиновники назвали, зокрема, програму реформування житлово-комунального господарства, підготовку комплексної програми з транспорту.

«Серйозно почав розвиватися і метрополітен… За 100 днів ви не побачити реальних зрушень, але за рік у транспортних питаннях, у питаннях транспортних розв’язок і в роботі пасажирського транспорту міста ви побачити реальні зрушення на краще…», - наголосив О.МАЗУРЧАК.