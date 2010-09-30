Могильов знайшов причину зростання кількості крадіжок

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ називає необгрунтованими звинувачення на адресу МВС у зростанні рівня злочинності.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на брифінгу міністр навів дані, відповідно до яких за 8 місяців минулого року всього в Україні було скоєно 273 тисяч 439 злочинів, при цьому за такий самий період нинішнього року – 342 тисячі 808, тобто, за його словами, приблизно на 70 тисяч більше.

Водночас А.МОГИЛЬОВ відзначив, що якщо звернути увагу на статистику скоєних крадіжок, то їх на 79 тисяч більше цього року, ніж минулого. Таким чином, за його словами, загальне збільшення кількості злочинів відбулося саме за рахунок збільшення кількості крадіжок.

При цьому міністр вкотре наголосив, що, у свою чергу, кількість крадіжок штучно збільшилася у зв`язку з внесеними змінами до законодавства, відповідно до яких було «знижено планку» кваліфікації таких злочинів.