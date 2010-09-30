У БЮТ вважають, що Макаренка і Діденка «призначили винними»

Народний депутат від БЮТ Сергій ВЛАСЕНКО вважає, що екс-голову Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА і колишнього першого заступника голови НАК "Нафтогаз України" Ігоря ДІДЕНКА “призначили винними для того, щоб відволікти увагу суспільства від домовленостей «РосУкрЕнерго» та НАК «Нафтогаз України» у Стокгольмському арбітражі”.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні під час круглого столу в Інституті Горшеніна.

С.ВЛАСЕНКО зауважив, що ця ситуація є абсолютно очевидною. «Ситуація з розгляду справи у Торговій палаті Стокгольмського арбітражу була використана задля досягнення особистих вигод», - сказав він.

За словами С.ВЛАСЕНКА, це не можна назвати судом у повному сенсі слова, оскільки фактично Стокгольмський арбітраж по суті лише підтвердив своїм рішенням мирову угоду між «Нафтогазом» та «РосУкрЕнерго», причому «Нафтогаз» визнав те, що незаконно відібрав газ у «РосУкрЕнерго».

«І в Україні продовжується фарс з цього питання: звертається у засекреченому режимі «РосУкрЕнерго» до Шевченківського районного суду, туди нікого не допускають, а «Нафтогаз» мовчить, як в рот води набрав», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Він вважає, що усі ці події спрямовані лише на одне – відвернути увагу суспільства від того, що «Нафтогаз» фактично погодився віддати 11 млрд. кубометрів природного газу «РосУкрЕнерго». «Усе це робиться для того, щоб суспільству було незрозуміло, що відбувається», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Він вкотре повторив, що А.МАКАРЕНКА, І.ДІДЕНКА та інших “просто призначили винними”.

Депутат нагадав, що рік тому СБУ вже відкривала проти І.ДІДЕНКА аналогічну кримінальну справу, і йому інкримінували привласнення, а зараз змінили формулювання на «розкрадання», проте суть справи залишилась незмінною. При цьому він звернув увагу на те, що тоді суд визнав неправомірним відкриття такої кримінальної справи, не знайшов складу злочину у діях І.ДІДЕНКА і справа була закрита.

С.ВЛАСЕНКО зауважив, що І.ДІДЕНКО звертав увагу СБУ на те, що ця справа вже була предметом розгляду суду. «Він сказав: Шановні, ця справа вже розглядалась у суді. На що мудрі слідчі зазначили, що «ми тоді розглядали по привласненню, а зараз тобі інкримінують розтрату, тому, шановний друже, йди, будь ласка до буцегарні», - зауважив він.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня 2009 року СБУ порушила кримінальну справу за фактом заволодіння чужим майном, а саме – більш як 6 млрд. кубометрів газу на суму 7 млрд. 500 млн. грн. шляхом зловживання службовими особами НАК «Нафтогаз України» службовим становищем. У рамках справи було затримано заступника начальника відділу Енергетичної регіональної митниці Державної митної служби Тараса ШЕПІТЬКА. Його звільнили з-під варти 6 березня.

Тоді І.ДІДЕНКО оскаржив постанову про порушення кримінальної справи у Шевченківському райсуді Києва, який своєю ухвалою припинив слідчі дії і призначив судове засідання за скаргою.

Пізніше Шевченківський райсуд Києва визнав незаконними окремі дії СБУ і відмінив постанову СБУ про порушення кримінальної справи щодо розмитнення 11 млрд. кубометрів газу.

У справі “РосУкрЕнерго” під вартою з літа 2010 року перебувають І.ДІДЕНКО та А.МАКАРЕНКО.

А.МАКАРЕНКО був затриманий 23 червня у рамках розслідування кримінальної справи про завдання шкоди Україні за результатами розгляду позову “РосУкрЕнерго” до "Нафтогазу" у Стокгольмському арбітражі. Саме А.МАКАРЕНКО в 2009 році очолював Державну митну службу, яка провела розмитнення газу “РосУкрЕнерго”. Стосовно А.МАКАРЕНКА було порушено кримінальну справу за статтею "службова недбалість".

9 липня СБУ затримала І.ДІДЕНКА у рамках кримінальної справи стосовно нього за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата чужого майна в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.