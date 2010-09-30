Саме сидіння в українських СІЗО - вже тортури?

Представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини порівняв перебування в українських СІЗО з тортурами.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на засіданні круглого столу співробітник апарату Уповноваженого ВР Анатолій ПАЛІЙ наголосив, що сьогодні Україна офіційно визнала наявність тортур в установах попереднього ув’язнення. На це звертає увагу й Омбудсман Ніна КАРПАЧОВА.

Говорячи про різні СІЗО, у тому числі у Криму, та Лук’янівське СІЗО у Києві, А.ПАЛІЙ застосовував такі терміни як «середньовіччя», «нелюдські умови».

Зокрема, за його словами, сьогодні у Лук’янівському СІЗО перебувають 4 тисяч осіб, тоді як будівля дозволяє одночасно тримати лише 2 тисячі 800. «Люди сплять по черзі», - зауважив він. «Нелюдські умови створені для людей, які там перебувають», - додав представник Омбудсмана.

Він висловив думку, що за таких умов навіть не потрібно вчиняти якийсь додатковий тиск, катувати людей, оскільки, перебуваючи у подібних установах, людина готова про будь-що свідчити, «щоб із СІЗО піти на зону і перебувати у кращих умовах».

З цією точкою зору погодився і народний депутат від БЮТ Сергій ВЛАСЕНКО, який зауважив, що як адвокат був у Лук’янівському СІЗО, де зараз утримується колишній перший заступник голови НАК "Нафтогаз України" Ігор ДІДЕНКО.

На думку С.ВЛАСЕНКА, ця ситуація не зміниться, поки не зміниться ситуація в Україні в цілому. Як вважає депутат, те, що сьогодні відбувається у судовій гілці влади, можна називати по-різному, але тільки не судовою реформою. “Це, можливо, перерозподіл впливу”, - припустив він.

С.ВЛАСЕНКО розповів про курйозний випадок, коли під час розгляду справи І.ДІДЕНКА у суді журналістку на вході зупинив охоронець, спитавши її, куди вона прямує. Вона відповіла, що “до Феміди”, на що охоронець сказав: «У нас така не працює».

«У нас в судах Феміда не працює», - констатував С.ВЛАСЕНКО.

Він зауважив, що сьогодні суди повністю переведені під контроль влади, а професійні судді сьогодні масово звільняються. Він нагадав випадок у Донецьку, коли людину, яка підозрюється в організації 57 замовних вбивств, звільнили з-під варти. “У нас можна випустити ПУКАЧА за знищення матеріалів, але тримати під вартою ДІДЕНКА, МАКАРЕНКА, ІВАЩЕНКА”, - підкреслив С.ВЛАСЕНКО, додавши, що сьогодні умови у слідчих ізоляторах набагато гірші, ніж у місцях позбавлення волі.

Як сказав С.ВЛАСЕНКО,світовий досвід говорить, що людей ув’язнюють для того, щоб обмежити їхнє спілкування, а не піддавати тортурам.

«Поки у держави не буде зацікавленості у відбудові фахової незалежної судової системи, в країні змін на краще не відбудеться», - сказав він.