Конституційний суд вже вирішив долю політреформи-2004

У п’ятницю, 1 жовтня, Конституційний Суд України оприлюднить прийняте сьогодні Рішення у справі за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України Закону «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року № 2222-ІV.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КС.

Початок - о 10-й годині.

Акредитація журналістів проводиться сьогодні за телефонами: 238-10-80 та 238-11-38. Допуск журналістів у приміщення суду розпочинається за півтори години до початку оприлюднення рішення і завершується за 5-10 хвилин до початку відкритого засідання.

Як повідомляв УНІАН, Конституційний Суд України 23 вересня розпочав розгляд справи за конституційним поданням 252 народних депутатів щодо відповідності Конституції закону №2222-IV від 8 грудня 2004 року «Про внесення змін до Конституції України».