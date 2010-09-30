Фотовиставка «День’2010»

У п’ятницю, 1 жовтня, о 18.00 в “Українському домі” за адресою: вул. Хрещатик, 2, відбудеться відкриття великої Фотовиставки «День’2010». Вхід тільки за запрошенням На суд шанувальників живої репортерської зйомки буде представлено близько 300 найкращих світлин професіональних митців фотографії та аматорів-початківців, надісланих з усіх куточків України та з-за кордону на щорічний XII Міжнародний фотоконкурс газети «День». За роки свого існування Фотоконкурс «Дня» впевнено утримує вагому позицію законодавця високого рівня і гарного смаку в жанрі живої репортерської зйомки та став традиційним в культурному житті столиці.

Відкриє Фотовиставку головний редактор Всеукраїнської газети «День» ІВШИНА Лариса Олексіївна. Серед гостей Фотовиставки – відомі представники політичної та культурної еліти України, великих компаній-спонсорів, університетів, громадських організацій та медіа-засобів.

Фотоконкурс є масштабним соціальним проектом Всеукраїнської газети «День» і проводиться щорічно з 1998 року. Він має на меті виявлення і становлення нових талантів та демонстрацію широкій громадськості «іншої» України – незаангажованої, дружньої та відкритої до спілкування.

Кількість та географія представлених робіт з кожним роком зростають. Серед традиційних тем конкурсу – «Події», «Особистості», «Український світ» «Життя як воно є», нещодавно впроваджена також окрема номінацій «Світ очима дітей», куди надсилають свої перші роботи юні учасники до 18-ти років.

Після святкової презентації в “Українському домі” експозиція, складена з найкращих робіт, подорожує великими та малими містами України. За дванадцять років її побачили Львів, Донецьк, Вінниця, Рівне, Луцьк, Житомир, Чернігів, Запоріжжя, Полтава, Луганськ, Івано-Франківськ, Кам’янець-Подільський, Трускавець, Острог, Одеса, Чечельник, Чернівці, Славутич, Енергодар, Сімферополь, Севастополь, Ялта та інші міста.

Фотовиставка відбувається за підтримки Представництва Організації Об’єднаних Націй в Україні в рамках святкування 65-ї річниці з дня її заснування.

Під час Фотовиставки відбудеться презентація нового видання – двотомника «Екстракт +200» та інших книг з Бібліотеки газети «День».

Всі відвідувачі фотовиставки зможуть відчути себе членами журі, віддавши свій голос за найцікавішу, за його поглядом, світлину. Наприкінці Фотовиставки за результатами глядацького голосування буде проголошено переможця від міста Києва.

Пряму трансляцію нагородження переможців XII Міжнародного фотоконкурсу газети «День-2010» дивіться на сайті газети «День» 1 жовтня 2010 р. о 18.00. Трансляцію заходу здійснює група компаній «Адамант».