Київського губернатора Жовтяка госпіталізовано до лікарні

12:05, 06 травня 2006
Політика
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Сьогодні голові облдержадміністрації  буде зроблено операцію

Голову Київської обласної державної адміністрації Євгена Жовтяка госпіталізовано до однієї з київських клінік. Сьогодні йому буде зроблено операцію. Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело. 

В приймальні голови ОДА  підтвердили інформацію про те, що з учорашнього дня Є.Жовтяк перебуває на лікарняному  і що його госпіталізовано до клініки. Це саме підтвердила прес-служба ОДА. Інших подробиць в облдержадміністрації не повідомляють. 

Як відомо, минулого тижня Кабінет міністрів зробив подання  Президентові України В.Ющенку з пропозицією звільнити Є.Жовтяка з посади  за “ погіршення окремих показників соціально-економічного розвитку області”. 

Є.Жовтяк категорично не погоджується з тим, що є підстави для такого звільнення, оскільки область за підсумками першого кварталу року впевнено посідає перше місце серед областей України (за сумою  всіх  всіх соціально- економічних показників). Є.Жовтяк заявив, що бачить за цим  “політично-земельне спекулювання” та інтереси конкретних осіб здобути крісло столичного губернатора.

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