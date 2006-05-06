Київського губернатора Жовтяка госпіталізовано до лікарні

Голову Київської обласної державної адміністрації Євгена Жовтяка госпіталізовано до однієї з київських клінік. Сьогодні йому буде зроблено операцію. Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.

В приймальні голови ОДА підтвердили інформацію про те, що з учорашнього дня Є.Жовтяк перебуває на лікарняному і що його госпіталізовано до клініки. Це саме підтвердила прес-служба ОДА. Інших подробиць в облдержадміністрації не повідомляють.

Як відомо, минулого тижня Кабінет міністрів зробив подання Президентові України В.Ющенку з пропозицією звільнити Є.Жовтяка з посади за “ погіршення окремих показників соціально-економічного розвитку області”.

Є.Жовтяк категорично не погоджується з тим, що є підстави для такого звільнення, оскільки область за підсумками першого кварталу року впевнено посідає перше місце серед областей України (за сумою всіх всіх соціально- економічних показників). Є.Жовтяк заявив, що бачить за цим “політично-земельне спекулювання” та інтереси конкретних осіб здобути крісло столичного губернатора.