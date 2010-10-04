БЮТ вимагає провести спецзасідання ВР

Фракція БЮТ вимагає завтра у парламенті провести спеціальне засідання щодо ситуації, що склалася у зв’язку з відміною політреформи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час погоджувальної ради заявив перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

За його словами, фракція не визнає рішення Конституційного Суду і вважає, що в Україні відбувся конституційний заколот під тиском однієї політичної сили.

«Народ не обирав собі господаря і диктатора, який буде одноосібно приймати рішення», - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН. За його словами, 14 опозиційних демократичних партій вимагають завтра провести спеціальне засідання у ВР, на якому будуть розглядатися події, що сталися у зв’язку з відміною політичної реформи. А.КОЖЕМ’ЯКІН зазначив, що на це засідання має бути запрошений Президент України, уряд, голова Конституційного Суду, а також представник Венеціанської комісії. Народний депутат додав, що Венеціанська комісія вже заявила про перевищення Конституційним Судом своїх повноважень.

В свою чергу голова ВР Володимир ЛИТВИН рекомендував фракції БЮТ зареєструвати проект відповідної постанови. Він також висловив сподівання, що якщо це засідання відбудеться, то воно матиме цивілізований характер.

В свою чергу А.КОЖЕМ’ЯКІН зауважив, що відповідний проект постанови буде зареєстрований за півгодини.