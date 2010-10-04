Янукович та Медведєв зустрічаються у Геленджику без преси
13:10, 04 жовтня 2010Політика
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У рамках економічного форуму
У Геленджику (Краснодарський край, РФ) розпочалася зустріч президентів України Віктора ЯНУКОВИЧА та Дмитра МЕДВЕДЄВА.
Як передає кореспондент УНІАН, вона відбувається без участі представників ЗМІ.
Зустріч відбувається в рамках участі глав держав у І Українсько-Російському міжрегіональному економічному форумі.
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