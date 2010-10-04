Янукович та Медведєв зустрічаються у Геленджику без преси

У рамках економічного форуму

У Геленджику (Краснодарський край, РФ) розпочалася зустріч президентів України Віктора ЯНУКОВИЧА та Дмитра МЕДВЕДЄВА. Як передає кореспондент УНІАН, вона відбувається без участі представників ЗМІ. Зустріч відбувається в рамках участі глав держав у І Українсько-Російському міжрегіональному економічному форумі.

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