Янукович та Медведєв зустрічаються у Геленджику без преси

13:10, 04 жовтня 2010
Політика
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У рамках економічного форуму

У Геленджику (Краснодарський край, РФ) розпочалася зустріч президентів України Віктора ЯНУКОВИЧА та Дмитра МЕДВЕДЄВА.

Як передає кореспондент УНІАН, вона відбувається без участі представників ЗМІ.

Зустріч відбувається в рамках участі глав держав у І Українсько-Російському міжрегіональному економічному форумі.

 

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