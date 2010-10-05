Екс-голова ВСУ Маляренко вважає, що КС знайшов потрібний ключ

Рішення Конституційного Суду щодо відміни політреформи 2004-ого року є абсолютно обґрунтованим. У цьому переконаний екс-голова Верховного суду України Василь МАЛЯРЕНКО.

"Потрібна сильна вертикаль влади. Потрібна консолідація всіх структур влади. Наприклад, я ніяк не міг погодитися з тим, що одна частина уряду підкоряється Президентові, а друга частина – прем’єру, -пояснив він свою точку зору журналістам. - Коли фактично двоє керівників, то надзвичайно важко забезпечити, щоб країна динамічно розвивалася. Потрібен зовсім інший ключ. І цей ключ знайдений. Він знайдений у плані перегляду положень Конституції".

"Конституція у 2004 році, це вже сказано не тільки мною, а й багатьма іншими фахівцями, була змінена неправовим шляхом. Адже потрібно було пройти довгу низку інших процедур, які не були зроблені. Тому нинішнє рішення Конституційного Суду, на мій погляд, абсолютно обґрунтоване", - заявив МАЛЯРЕНКО.