Якби вибори у Львові відбулися в вересні (опитування)

На місцевих виборах до Львівської обласної ради “Батьківщину” підтримують 21,4% респондентів, “Свободу” – 18,6%. Про це свідчать результати опитування жителів Львівської області, що були проведені соціологічною групою «Рейтинг» у вересні цього року.

Як зазначив сьогодні під час прес-конференції, присвяченій презентації соціологічного дослідження, директор соціологічної групи «Рейтинг» Олексій АНТИПОВИЧ, далі у рейтингу йде “Фронт Змін” (7,7%), “Наша Україна” (5,6%), “Сильна Україна” (4,5%), Партія регіонів (3,9%), ПОРА (3%), “Громадянська позиція” (2%), УДАР (1,3%), “За Україну!” (1,3%). Решту партій підтримують 4,5% респондентів, не підтримують жодної – 6,8%, не братимуть участі, або не визначились – 18,6% опитуваних.

За даними соціологічного дослідження, найбільше довіряють в області Олегу ТЯГНИБОКУ (47%) та Юлії ТИМОШЕНКО (46%). Далі йдуть Арсеній ЯЦЕНЮК (40%), Сергій ТІГІПКО (29%), Анатолій ГРИЦЕНКО (27%), Віктор ЮЩЕНКО (27%) та В’ячеслав КИРИЛЕНКО (26%). Юрію КОСТЕНКУ довіряють 16% опитаних і замикають список представники чинної влади – Микола АЗАРОВ (10%), Віктор ЯНУКОВИЧ (9%) та Володимир ЛИТВИН (8%).

Соцопитування проводилося соціологічною групою "Рейтинг" з 10 по 20 вересня із залученням 1200 респондентів у Львівській області віком від 18 років. Статистична похибка становить від 1,7% до 2,8%.