Від Кличка йдуть два депутати?

Сьогодні, 6 жовтня, на засіданні фракції Блоку Віталія Кличка в Київраді депутати Андрій МИРГОРОДСЬКИЙ і Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ заявили про намір вийти з фракції.

Про це повідомляє Lb.uaз посиланням на власні джерела в Київраді.

Як очікується, про це рішення буде оголошено на найближчій сесії Київради, яка відбудеться завтра, 7 жовтня.

Крім того, за інформацією Lb.ua, наступними фракцію Блоку Кличка можуть залишити Валерій ІЩЕНКО і Микола ПАЛАМАРЧУК.

Видання нагадує, що раніше з фракції Блоку Кличка виключили Дмитра АНДРІЄВСЬКОГО, який вважався «одним із головних спонсорів Блоку». Його виключили зі складу фракції за позитивне голосування з питання скасування райрад на достроковій сесії. При тому, що пізніше - на плановій сесії, вся фракція також висловилася «за».

«Вже тоді вихід Л.ПАРЦХАЛАДЗЕ і А.МИРГОРОДСЬКОГО був прогнозований, незважаючи на те, що Д.АНДРІЄВСЬКИЙ цього не підтверджував», - зазначає Lb.ua.