Тимошенко: це голодування - проти кланів і фальсифікації виборів

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО вкотре заявляє, що опозиція може не визнати результати місцевих виборів.

Як повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це вона сказала на прес-конференції в Києві.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що опозиція запропонувала внести зміни до закону про місцеві вибори, які унеможливлять фальсифікацію результатів голосування.

“Якщо нічого не зміниться сьогодні в системі організації виборів, якщо не буде змінено закон, склад територіальних виборчих комісій, склад Центральної виборчої комісії для запобігання масштабній фальсифікації місцевих виборів, то наша політична сила не визнає вибори як такі, які відбулися чесно, прозоро і без фальсифікацій", - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами лідера партії, оголошення голодовки активістами Київської та Львівської обласних організацій “Батьківщини” є вимушеним кроком на знак протесту проти відмов ТВК реєструвати легітимних кандидатів у депутати та дій управлінь юстиції, які реєструють псевдоосередки партії.

"Я думаю, що коли люди доведені до голодування і, власне, в них не залишається більше можливостей захистити права і справедливість в нашій державі, то це не просто сигнал, це вже набат відносно того, що демократія в Україні просто зникає, швидко і під прямим керівництвом діючого Президента", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, у опозиції залишилося дуже мало засобів для протидії фальсифікації результатів виборів до місцевих органів самоврядування.

"Це голодування проти фальсифікації виборів, яке йде повним ходом. І проти створених клонових фіктивних організацій партії "Батьківщина", якою зараз займається Адміністрація Президента ЯНУКОВИЧА", - додала Ю.ТИМОШЕНКО.