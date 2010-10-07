Янукович прилетів до Саркозі

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ розпочав дводенний офіційний візит до Франції.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з програмою візиту, 7-8 жовтня у Парижі заплановані переговори В.ЯНУКОВИЧА з Президентом Франції Ніколя САРКОЗІ, прем’єр-міністром Франції Франсуа ФІЙОНОМ та головою Національних зборів Бернаром АККУАЄ. Також запланована зустріч з представниками ділових кіл Франції та виступ у Французькому інституті міжнародних відносин.

Як зазначив заступник глави Адміністрації Президента України Андрій ГОНЧАРУК, “стабілізація політичної ситуації в Україні, єдність та відповідальність нової української влади створюють умови для посилення українсько-французької співпраці у подоланні наслідків світової фінансово-економічної кризи, здійснення масштабних економічних реформ у нашій державі”.

”Особливу увагу під час переговорів глав держав буде приділено заходам, що вживаються українською владою для покращення ділового клімату в Україні та створення умов для притоку іноземних інвестицій”, - повідомив він.

За словами А.ГОНЧАРУКА, значні перспективи для співробітництва із Францією українська сторона бачить у таких стратегічних сферах, як енергетика, транспорт, авіакосмічна галузь, будівництво доріг, аграрний сектор, військово-технічний сектор.

”Окремий наголос під час переговорів буде зроблено на проекті модернізації газотранспортної системи України, до участі в якій буде запрошено французькі компанії”, - також підкреслив заступник глави АП.

Він також акцентував увагу, що під час візиту главами держав будуть обговорені конкретні напрямки взаємодії у процесі європейської інтеграції України, зокрема спільні зусилля, спрямовані на врахування Європейським Союзом позиції нашої держави стосовно перспективи членства України в ЄС, створення зони вільної торгівлі, а також запровадження безвізового режиму.

Окрім того, передбачається підписати низку двосторонніх документів, зокрема, Дорожню карту українсько-французьких відносин на 2011-2012 роки та угоду між Кабінетом міністрів України та Урядом Французької Республіки про взаємодопомогу та співробітництво у галузі цивільного захисту населення, йдеться у програмі офіційного візиту Президента України В.ЯНУКОВИЧА до Франції.