Балога вирішив шукати нові обличчя

Лідер партії “Єдиний Центр” Віктор БАЛОГА вважає недоцільним створення партійної групи у Верховній Раді.

Про це УНІАН повідомила прес-служба партії.

За його словами, хоча Конституція редакції 1996 року дозволяє створення окремих депутатських груп у Верховній Раді, партія “Єдиний Центр” не бачить у цьому сенсу.

«А яка мета це робити? Є провладна більшість, яка впливає на законодавчий процес у парламенті, а окрема група ніякого впливу не матиме. Вважаю, що зараз треба зосередитися на пошуку нових облич, нових політиків в регіонах, які якісно змінять курс України після парламентських виборів. А переобирати народних депутатів, швидше за все, будемо у 2011 році», – сказав лідер ЄЦ.

На запитання кореспондента, навіщо В.БАЛОГА очолив список на виборах до Закарпатської облради, політик зазначив, що особиста участь у передвиборчій кампанії – це підсилення команди в регіонах.

«У місцеві депутати вирішили балотуватися багато хто з лідерів “Єдиного Центру”. Ми йдемо на вибори, щоб досягти максимального результату у тій чи іншій області. Переконаний, що управляти процесом потрібно не лише з кабінету, треба брати участь у виборчій кампанії і, таким чином, підсилити своїх колег на місцях. Хороший результат 31 жовтня – це фундамент для нашої партії на майбутніх парламентських виборах », - сказав В.БАЛОГА.