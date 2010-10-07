Вінський нагадує суддям КС про долю їх колег у Киргизстані

Йосип Вінський вважає, що весь теперішній склад Конституційного Cуду має піти у відставку за неконституційне рішення про скасування політреформи, і не виключає, що нинішні судді КС в майбутньому можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності.

Про це заявив голова партії «Народна влада» Йосип Вінський під час відео-конференції на сайті «From-UA».

«Я вважаю, що сьогоднішній склад Конституційного Суду має піти в відставку. І не виключаю, що через певний період часу може бути так, як в Киргизстані, де прийнято рішення про порушення проти суддів КС кримінальної справи за перевищення ними посадових повноважень і винесення завідомо неправосудних рішень», - заявив Вінський.

За словами політика, «тринадцятий розділ Конституції не передбачає зміни Конституції через рішення Конституційного Суду - це факт, який не можна оскаржити».

Вінський зауважив, що не бачить позитиву в рішенні Конституційного Суду про скасування політреформи 2004 року. «Не бачу ніяких плюсів, одні мінуси, - політичний, юридичний, етичний і правовий нігілізм. Це серйозна помилка, яку потрібно виправляти. Робити це мають Верховна Рада й Президент», - сказав Йосип Вінський.

Він зазначив, що партія «Народна влада», яка відстоює соціал-демократичні цінності, виступає за парламентсько-президентську республіку. «Я твердо переконаний, що шлях парламентаризму – єдиний шлях, який приведе Україну в Європу. Бо якщо взяти країни з найвищим рівнем життя – Швецію, Фінляндію, Норвегію, Данію – це все парламентські республіки. Тому я думаю, що європейський досвід ми маємо переймати не тільки частинами, як кому вигідно, а повністю», - підкреслив Вінський.

Відповідаючи на запитання, чи не загрожує Україні «путінська модель влади» і диктатура, Йосип Вінський відповів: «Є симптоми. Але надіюся, що ті, хто сьогодні приймають рішения, вчасно зупиняться».

«Російська модель влади для України неприйнятна, і нічого доброго для країни і людей вона не дасть», - додав він.