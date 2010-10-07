Суддя, яка мала розглядати скарги у справі Гонгадзе щодо Кучми і Литвина, заявила самовідвід
Наразі скарга повернута голові суду для визначення, хто із суддів має її розглянути
Суддя Печерського районного суду Києва Лариса ЦОКОЛ заявила самовідвід у розгляді скарг адвоката Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентини ТЕЛИЧЕНКО на відмову Генеральної прокуратури порушити кримінальні справи стосовно Леоніда КУЧМИ, Володимира ЛИТВИНА, Леоніда ДЕРКАЧА, Едуарда Фере.
|Валентина Теличенко
Як зазначила адвокат, наразі ця її скарга повернута голові суду для визначення, хто із суддів має її розглянути.
Як повідомляв УНІАН, В.ТЕЛИЧЕНКО оскаржила постанови ГПУ про відмову у порушенні кримінальних справ проти Л.КУЧМИ та В.ЛИТВИНА за відсутністю в їхніх діях складу злочину.
За словами В.ТЕЛИЧЕНКО, у неї немає сумнівів у тому, що в записах екс-охоронця Л.КУЧМИ Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА є справжні розмови, які мали місце в кабінеті Президента України, оскільки деякі учасники розмов свого часу "впізнали себе і підтвердили факт, що такі розмови були".
Водночас адвокат висловила подив з приводу того, що слідчі ГПУ довіряють показам Олексія ПУКАЧА, що "він отримав замовлення вбити Гонгадзе від Кравченка", але ж не довіряють його показам, в яких вказується, "що Кравченко нібито узгоджував свої дії з тодішнім вищим керівництвом держави".
У той же час В.ТЕЛИЧЕНКО зазначила, що також вона подала подібні скарги на рішення Генпрокуратури щодо екс-голови СБУ Леоніда ДЕРКАЧА, колишнього (нині покійного) заступника Ю.Кравченка Едуарда Фере та скаргу щодо дій ГПУ, якими О.ПУКАЧУ скасовано обвинувачення за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 364 (зловживання владою та службовим становищем) Кримінального кодексу України.