Експерт бачить зростання протесних настроїв в Одесі

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що вчорашнім мітингом біля стін мерії одесити продемонстрували зростаюче невдоволення стосовно діючої команди мера, а також прагнення притягати її до відповідальності за останні роки діяльності та бездіяльності.

Про це йдеться в коментарі О.ГОЛОБУЦЬКОГО, переданого агентству УНІАН.

На думку експерта, масштаб учорашнього мітингу і радикальність вимог свідчить про динаміку зростання протесних настроїв серед виборців Одеси, а підбір спікерів на мітингу демонструє підтримку цих протесних настроїв різними соціальними шарами міста.

При цьому, на думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, мер Одеси Едуард ГУРВІЦ «теоретично» може зняти свою кандидатуру з майбутніх місцевих виборів, і це відбудеться, якщо ступінь протесних настроїв у суспільстві «зашкалюватиме».

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня близько тисячі чоловік, і зокрема - студенти Одеської юридичної академії та Одеського політехнічного університету, які прибули колонами під символікою Партії регіонів до будівлі міської ради, взяли участь у мітингу, організованому облорганізацією Партії регіонів, яку очолює голова Одеської обласної державної адміністрації Едуард МАТВІЙЧУК.

На мітингу кандидат у депутати Одеської облради від Партії регіонів Олексій ГОНЧАРЕНКО заявив: «Ми прийшли, щоб висловити свою оцінку діяльності мера Одеси Едуарда ГУРВІЦА. Наше слово - «Ні!». Нам набридло дивитися на те, що робить нинішня міська влада, ми хочемо побачити Одесу без Е.ГУРВІЦА».

На закінчення учасники акції прийняли резолюцію про створення комітету "За Одесу - без Гурвіца", члени якого збиратимуть підписи за відставку міського голови.