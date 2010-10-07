Комуністи скаржаться, що у Донецькій області на них «тупо наїжджають»

Народний депутат, перший секретар Донецького обкому Комуністичної партії України Микола КРАВЧЕНКО заявив, що на представників КПУ в Донецькій області з боку керівництва міст і районів здійснюється тиск у зв`язку з передвиборчою кампанією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат заявив сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

За словами М.КРАВЧЕНКА, до представників КПУ надходять відкриті погрози з боку місцевих влад.

«Тупо, непродумано продовжують наїжджати на людей, надходять погрози, пропонують зніматися (знімати свої кандидатури) і так далі. Ми все це фіксуємо», - сказав М.КРАВЧЕНКО.

Він додав, що в Мар’їнському районі Донецької області голова райдержадміністрації заборонив директорові місцевого Палацу культури проводити у себе передвиборну конференцію КПУ.

«Є приклади звичайного самодурства. Ось піднімає слухавку голова райадміністрації Мар’їнської і дає команду заборонити проводити комуністам завтра конференцію в Будинку культури. Якби ми вчасно не втрутилися, і конференція дійсно була б заборонена, то цей випадок був би предметом обговорення в Парламентській Асамблеї Ради Європи», - підкреслив комуніст М.КРАВЧЕНКО.

Політик додав, що за фактом здійснення замаху на члена КПУ, главу Приліснянської сільської ради Юрія ШЕВЧЕНКА зараз проводиться слідча перевірка органами МВС. Проте, М.КРАВЧЕНКО не хоче у відкриту звинувачувати Партію регіонів у здійсненні тиску, оскільки, на його думку, це може внести розкол в коаліцію. «Цей постріл (здійснення замаху на члена КПУ, голову Приліснянської сільради Ю.ШЕВЧЕНКА – УНІАН) цей постріл можна по-різному розглядати. Можна приклеїти ярлик якійсь політичній силі, для цього потрібні докази. Але постріл міг бути провокаційним для того, щоб привернути суспільну увагу. Він міг бути розрахований на те, що я, як перший секретар, захищаючи нашу людину, вбив би клин, посварив нас остаточно з керівництвом Партії регіонів. Становище й так хитке. І нас би це остаточно розладнало», - заявив М.КРАВЧЕНКО.

За словами народного депутата, лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО особисто передасть Президентові України Віктору ЯНУКОВИЧУ документи за фактами чинення тиску на представників Компартії в Донецькій і Луганській областях.